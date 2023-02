Il Milan può rinunciare a Leao? Ecco alcune statistiche del portoghese guardando le zone di campo nelle quali agisce

Le due panchine consecutive e le prestazioni sottotono da subentrato contro Sassuolo e Inter hanno fatto rumore e la sensazione è che il linguaggio del corpo di Leao abbia parlato ancora più forte.

Inoltre, Leao è stato molto utilizzato (20 gare su 21 e il 78,5% dei minuti giocati) e la risposta del campo si è concretizzata in 8 gol, che lo rendono il capocannoniere del Milan. Oltre al contributo realizzativo, il numero 17 del Milan ha un 76,9% di passaggi riusciti e quando si tratta di verticalizzare, lui che è abituato a correre in avanti e a pensare in profondità, mantiene una percentuale non lontana: 68,6%.

