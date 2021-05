Il Milan punta sulla difesa: in trasferta è una delle migliori in Europa

Il Milan vuole la Champions League. Stefano Pioli punta molto sulla difesa. In trasferta è una delle migliori d’Europa

Pioli può aggrapparsi ad alcuni fattori positivi: il Milan è fra le migliori squadre d’Europa in trasferta. Conti alla mano, i rossoneri hanno battuto a domicilio Napoli, Roma e Juventus, forti di una difesa ben organizzata.

Come riporta l’edizione di Metro in edicola questa mattina, il Diavolo non ha subito gol nelle ultime quattro gare contro Benevento. Juventus, Torino e Cagliari.