Il Milan punta al nuovo Cavani, il Benfica spara altissimo

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic. Non solo Belotti e Vlahovic, il Diavolo guarda anche all’estero.

Stando a quanto riferisce Il Giorno, piace molto il talento del Benfica, Nunez. Il club lusitano, però, chiederebbe per il “nuovo Cavani” non meno di 50 milioni di euro, un po’ troppo per le casse rossonere.