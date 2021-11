Il Milan pensa al campionato: snobba la Champions e quel terzo posto...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, analizza il momento del Milan tra campionato e Champions League

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, analizza il momento del Milan tra campionato e Champions League:

«Il Milan riuscirà a tenere il ritmo giusto per il campionato? Si, il Milan resterà in quota perché è a un passo dal ritrovarsi nella stessa condizione dell’Inter un anno fa. Mercoledì a Madrid, contro l’Atletico, si deciderà il suo destino in Champions e l’eliminazione sarebbe il classico male che forse non viene per nuocere. Il ritorno nella grande Europa è stato deludente, appena un punto in quattro partite, tre sconfitte e un pareggio. Il “ripescaggio” in Europa League sarebbe vissuto come un intralcio. Meglio puntare tutto sullo scudetto, come l’Inter di Conte nel 2020/21. Meglio evitare di ritrovarsi irrisolti in primavera, a causa di quel terzo posto Champions chiave Europa League. Il calendario da qui alla fine dell’andata aiuta: a parte la Fiorentina domani sera e lo scontro diretto del 19 dicembre con il Napoli, soltanto avversari di medio-piccolo cabotaggio. Stefano Pioli faccia i suoi conti, noi non avremmo dubbi:meglio non sprecare punti contro Genoa, Sassuolo ecc, che stressarsi con la Champions quasi compromessa».