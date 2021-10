Il Milan consolida le sue basi: i conti tornano, i rossoneri pensano in grande

Il Milan cresce: non solo a livello sportivo ma anche economico, i rossoneri possono pensare in grande, il punto

Dall’aspetto sportivo a quello economico. Il Milan consolida le proprie basi come il rinnovo di Kjaer e Saelemaekers, quelli prossimi di Theo Hernandez e Bennacer, ad un primo posto momentaneo raggiunto con pieno merito, grazie anche al grande lavoro di Stefano Pioli e al buon operato di Maldini e Massara.

Ottima anche la parte economica con un sin qui ottimo operato di Gazidis e Masi sul piano marketing, sino ai passi avanti sullo stadio con il presidente Paolo Scaroni in stretto contatto con il Comune di Milano. I conti tornano con l’approvazione dell’esercizio di bilancio 2021, aggiornato ad un negativo di 98 milioni, migliorato di quasi 100 milioni rispetto a quello della stagione 2019/2020.

Come riporta l’edizione di Tuttosport, il Diavolo può davvero pensare in grande. Ha tutte le carte in regola per farlo. Può credere nella parità di bilancio in poco tempo, grazie alla permanenza in Champions League nei prossimi due anni ma non solo…