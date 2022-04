Il co-CEO di Netflix sugli sport in diretta: «Non sono sicuro porti grandi profitti»

Netflix sugli sport in diretta: «Non sono sicuro porti grandi profitti». Ecco le parole del co-Ceo

Ecco le parole del co-CEO di Netflix sull’implementare anche gli sport in diretta sulla propria piattaforma:

«Non sono sicuro che possa portare un grande flusso di profitto. Non sto dicendo che non ci occuperemo mai di sport, ma dovremo mettere a punto un percorso per arrivare a un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitti».