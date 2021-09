Il Barcellona perde sponsor: dopo Beko potrebbe toccare a Rakuten

Il Barcellona perde i suoi sponsor: dopo Beko potrebbe toccare a Rakuten. Valutazioni ancora in corso invece per Nike

Dopo aver perso l’azienda turca Beko, il Barcellona potrebbe dire addio anche un altro sponsor a partire dalla prossima stagione. Si tratta di Rakuten, con cui è ancora in corso una collaborazione fino al prossimo giugno.

L’attuale main sponsor avrebbe deciso di non prolungare il suo accordo con il Barça. Ci sarebbero invece ancora delle riflessioni in corso per Nike, ma l’impressione è che in Catalogna temono ora di perdere anche il terzo sponsor.