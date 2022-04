Iervolino: «Arbitri disastrosi, serve una riforma. Chiedo giustizia». Le parole del presidente della Salernitana

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino sulla stagione sin qui con i granata. Le sue dichiarazioni:

ARBITRI – «Le scelte a Roma sono state disastrose e ci hanno penalizzato. Andrebbe fatta una diagnosi approfondita su tutto il mondo arbitrale: sulle competenze, sulla formazione e su una riforma che secondo me andrebbe fatta. Oggi con la tecnologia per non commettere più certi errori. Spero di non pagare per alcune mie dichiarazioni, sarebbe una cosa gravissima altrimenti. Noi chiediamo giustizia. Sarei curioso di capire cosa ne pensano i vertici della Lega e le altre squadre»