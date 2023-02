Ielpo su Maignan: «Il Milan ha resistito a tanti colpi, ma non a quello suo». Le parole dell’ex calciatore

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’infortunio di Maignan. Ecco le parole dell’ex calciatore sul portiere del Milan:

«Non saprei cosa dire sull’infortunio, è tutto un po’ misterioso. È chiaro che la sua assenza non riguarda solo l’evitare i gol, ma anche il contributo in fase d’impostazione e, soprattutto, la leadership e il carisma che mette in campo. Il Milan è come un edificio costruito su tanti pilastri. Una botta ad un pilastro, una botta ad un altro pilastro, una botta ad un altro pilastro ancora e sta crollando tutto. Ha resistito a tanti colpi, ma a quello di Maignan..»