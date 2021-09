Ielpo: «Tonali superiore agli altri con la Juve. Kalulu ha cambiato la partita»

Mario Ielpo ha parlato del match tra Juve e Milan, soffermandosi sulle prestazioni di Tonali e Kalulu. Ecco le sue parole

Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Mario Ielpo ha parlato della partita di Torino tra Juve e Milan. Ecco le sue parole sulla prestazioni di Tonali e Kalulu.

«Il Milan non era messo bene in campo all’inizio, soprattutto per la posizione di Tomori, in difficoltà nel ruolo da terzino. Quando la partita è tornata sui suoi binari, specialmente con l’ingresso di Kalulu, non c’è stata più partita a centrocampo e Tonali è stato nettamente superiore agli altri. Col suo modo di fare sta conquistando la personalità che ci vuole nel suo ruolo. Ha ritrovato la giusta condizione fisica e mentale».