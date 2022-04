Ielpo: «Il Milan davanti fa fatica, a destra non ha giocatori». Le parole dell’ex portiere rossonero

Mario Ielpo parla così del Milan a Tutti Convocati su Radio24.

Le sue parole: «Il Milan con i mezzi che aveva ha fatto una buona prestazione nel derby di Coppa Italia, il problema è che davanti non ha più nessuno. A sinistra fai fatica, in mezzo idem, a destra non hai giocatori e in attacco hai solo Giroud».