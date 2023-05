Ielpo: «Bennacer alto? E’ la Piolata di quest’anno». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’utilizzo del centrocampista algerino

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 dell’utilizzo di Bennacer da parte di Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Sì, Bennacer alto è la Piolata di quest’anno, non serve solo a prosciugare la fonte di gioco avversaria. Ha capacità di inserimento, come il Nocerino dei tempi d’oro si inserisce in quella zona e diventa pericoloso»