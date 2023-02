Ibrahimovic sul Torino: «È una partita che da possibilità di invertire questo trend negativo che c’è». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Milan Tv del prossimo match contro il Torino. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«È una partita che da possibilità di invertire questo trend negativo che c’è. L’unico modo per cambiare le cose è nelle partite ufficiali, ci si può allenare, puoi fare di tutto durante la settimana ma è sempre la partita che cambia tutto. Il campionato è lungo. È stato un campionato differente perché c’è stato in mezzo il Mondiale, non ho visto tante squadre ripartite al top. I primi sei mesi eravamo secondi, adesso siamo un po’ più giù, ma siamo sempre la stessa squadra dei primi sei mesi».