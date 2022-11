Ibrahimovic re de gli ascolti: a Striscia batte anche il Mondiale. Lo svedese del Milan meglio di Stati Uniti-Galles

Zlatan Ibrahimovic mattatore anche in tv: lunedì sera, da conduttore di eccezione a “Striscia la notizia”, il fuoriclasse del Milan ha contribuito far registrare il record di ascolti stagionale per il tg satirico di Canale 5, con 4.466.000 telespettatori e il 20.35% di share. Ibra ha battuto – nel periodo di sovrapposizione- la partita fra Stati Uniti e Galles del Mondiale, trasmessa su Raiuno.