Ibrahimovic, record storico dello svedese nei derby contro l’Inter: l’attaccante detiene un particolare primato

Ibrahimovic, il Senior Advisor ed ex attaccante del Milan ha un importante record nei derby tra Inter e Milan: ecco quale

Tutto è pronto per Inter-Milan, un Derby che si preannuncia uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Mentre i riflettori sono puntati sui bomber di oggi, è un’icona rossonera a detenere un record di longevità nella stracittadina.

Il calciatore più anziano ad aver segnato in un Derby della Madonnina è Zlatan Ibrahimović .

ad aver segnato in un è . Il fenomeno svedese stabilì il primato segnando il 26 gennaio 2021 .

. All’epoca, Ibra aveva 39 anni e 115 giorni.

Un traguardo che dimostra la straordinaria influenza e la durata di Ibra nel calcio al massimo livello. Oggi, in campo mancherà la sua presenza, ma il suo record rimarrà un punto di riferimento per tutti i veterani del Derby.

