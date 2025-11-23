Ibrahimovic, record storico dello svedese nei derby contro l’Inter: l’attaccante detiene un particolare primato

Connect with us

Ibrahimovic, il Senior Advisor ed ex attaccante del Milan ha un importante record nei derby tra Inter e Milan: ecco quale

Tutto è pronto per Inter-Milan, un Derby che si preannuncia uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Mentre i riflettori sono puntati sui bomber di oggi, è un’icona rossonera a detenere un record di longevità nella stracittadina.

  • Il calciatore più anziano ad aver segnato in un Derby della Madonnina è Zlatan Ibrahimović.
  • Il fenomeno svedese stabilì il primato segnando il 26 gennaio 2021.
  • All’epoca, Ibra aveva 39 anni e 115 giorni.

Un traguardo che dimostra la straordinaria influenza e la durata di Ibra nel calcio al massimo livello. Oggi, in campo mancherà la sua presenza, ma il suo record rimarrà un punto di riferimento per tutti i veterani del Derby.

image 58

