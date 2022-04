Ibrahimovic premiato dalla stampa estera: miglior atleta straniero in Italia. Importante riconoscimento per lo svedese del Milan

La stampa estera celebra Zlatan Ibrahimovic il gigante svedese in forza al Milan. Domenica 24 Aprile 2022 è stato consegnato il prestigioso Premio Stampa estera Sportivo come Migliore Straniero in Italia nel 2021.

Il Comitato Sport della Stampa Estera in Italia:

1- Alba Kepi

2- Dündar Kesapli

3- Maarten van Aalderen

4-Elizabeth Missland

5- Baris Seçkin