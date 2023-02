Ibrahimovic: «Non sono preoccupato, sono momenti normali all’interno di un campionato». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del momento di crisi del suo Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi. Ho perso tempo. C’è da recuperare il tempo perduto, appunto. Squadra in crisi? Non sono preoccupato, sono momenti normali all’interno di un campionato, Ora dobbiamo parlare poco e dimostrare in campo il nostro valore»