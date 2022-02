Paradosso Ibrahimovic, Milan più efficiente senza: la media punti non mente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paradosso Ibrahimovic, Milan più efficiente senza: la media punti senza lo svedese non mente

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Milan in termini di punti sia più efficiente senza l’infortunato Ibrahimovic che con Ibra.

La media-punti con lo svedese è di 1,36 in 15 partite, che sale a 2,86 nelle 14 gare in cui è stato a mezzo servizio o fuori perché ko. Secondo il quotidiano romano proverà a smentire questi numeri a partire dallo scontro diretto col Napoli (out con la Salernitana, Udinese e derby potrebbero servire a carburare.