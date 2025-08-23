Ibrahimovic Milan, Allegri non ha dubbi sulle sue potenzialità: la risposta in conferenza stampa sullo svedese è stata netta. Le ultimissime

Il Milan si prepara a esordire in campionato contro la Cremonese, e alla vigilia della sfida Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Tra gli argomenti principali, l’allenatore ha voluto sottolineare l’importanza di una figura che, pur non scendendo in campo, sarà fondamentale per la crescita del gruppo: Zlatan Ibrahimovic. Allegri ha infatti dichiarato che Ibra “si è messo a disposizione ed è un punto di riferimento” per la squadra, aggiungendo che “sicuramente sarà un valore aggiunto”.

Le parole di Allegri non lasciano dubbi sul ruolo chiave che il dirigente svedese avrà all’interno del club. Ibrahimovic rappresenta l’esperienza e la mentalità vincente, un esempio quotidiano per i giocatori che dovranno affrontare una stagione ricca di obiettivi. La sua presenza è vista come un’iniezione di consapevolezza e leadership, qualità essenziali per un gruppo che, come ha sottolineato Allegri, sta “diventando squadra”.

L’allenatore ha ribadito che l’obiettivo primario è avviare un “percorso ottimale” che porti il Milan ad arrivare “al massimo” entro il mese di marzo. Un piano a lungo termine che parte però da un primo, cruciale, appuntamento. Allegri ha messo in guardia i suoi sulla pericolosità dell’avversario: le squadre di Davide Nicola sono “sempre rognose” e richiederanno la massima concentrazione sin dal primo fischio d’inizio. Per conquistare i primi tre punti e la fiducia dei 75mila spettatori attesi a San Siro, il Diavolo dovrà scendere in campo con la giusta mentalità. E in questo, l’influenza di un leader come Ibrahimovic potrà fare la differenza.