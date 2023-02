Ibrahimovic: «Mi criticano da 25 anni perché sono il numero 1». Le parole dell’attaccante svedese sul suo ritorno in campo

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sportmediaset delle critiche. Le parole dell’attaccante del Milan:

«È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente».