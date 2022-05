Ibrahimovic leader del Milan: lo svedese ha abbracciato tutti a fine partita

Pur non scendendo in campo, Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato un vero leader del Milan: a fine partita lo svedese ha abbracciato tutti

Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo nella sfida di oggi contro l’Atalanta ma non ha fatto mancare la propria vicinanza alla squadra sia durante che dopo la partita.

Lo svedese ha abbracciato tutti i compagni al termine della gara, incitandoli a non mollare in vista dell’ultima decisiva sfida contro il Sassuolo.