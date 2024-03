Ibrahimovic sbarca nella Kings League, Piquè: «Scelta più ovvia, abbiamo parlato col Milan e…». Le sue parole

Ibrahimovic ha accettato il ruolo di Presidente dei Presidenti del primo Mondiale della Kings League, torneo che si giocherà in Messico dal 26 maggio al 9 giugno. Gerard Piqué ha commentato così l’innesto dello svedese del Milan.

PIQUÈ – «Non poteva che essere lui il nostro ‘King of Kings’. C’era solo un candidato, e ha accettato con entusiasmo perché nessuno come Ibra sa coniugare sport e spettacolo, competitività e show. Ibra era la scelta più ovvia. Siamo rimasti amici dai tempi del Barcellona, l’ho chiamato, conosceva già la Kings League, gli ho raccontato più cose e ha accettato subito con entusiasmo. Il Milan? Non ha posto alcun problema. Ibra ha parlato col club e gli hanno dato il via libera, perché il torneo è a fine stagione. Mi ha detto di ciò che sta facendo e l’ho sentito pieno di energia e di entusiasmo per questo suo nuovo ruolo, ma la cosa non esclude il suo coinvolgimento col nostro Mondiale. Verrà in Messico e la sua partecipazione sarà speciale, il trattamento regale, come si addice al ‘King of Kings’»