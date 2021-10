Ibrahimovic: «Josh Cavallo sei un campione, ho grande rispetto»

Parole di stima di Zlatan Ibrahimovic verso Josh Cavallo, giocatore dell’Adelaide United, che oggi ha raccontato pubblicamente della sua omosessualità:

«Sei un Campione. Il calcio è per tutti. Grande rispetto».

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect 🏳️‍🌈 https://t.co/WhQkl2H1u0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2021