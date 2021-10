Ielpo: «Ibrahimovic non mi è sembrato pronto a livello fisico»

Per Mario Ielpo Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di non essere ancora pronto fisicamente nella gara contro il Bologna

Mario Ielpo, intervenuto a Milan Tv, ha parlato in questi termini della prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro il Bologna:

«Non penso che Ibra fosse pronto per giocare i novantacinque minuti di Bologna. Ha fatto due miracoli con un gol ed un assist però non mi è sembrato fisicamente pronto. L’ho anche visto un po’ timoroso dello scontro. Forse non si è sentito ancora al 100% però ha fornito un assist strepitoso e ha chiuso la partita con il quarto gol. A livello fisico mi aspetto qualcosa in più».