Ibrahimovic si allena con la Prima squadra: Allegri chiama il figlio di Zlatan a Milanello. E per il futuro c’è un piano preciso

Ibrahimovic, il figlio di Zlatan si allenato ieri a Milanello con la Prima squadra rossonera: c’è un piano preciso per il futuro
Maximilian Ibrahimovic, figlio del grande Zlatan, ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra del Milan.
Massimiliano Allegri, infatti, chiama regolarmente giocatori di Primavera e Milan Futuro per integrarli con i professionisti, e questa volta il giovane attaccante era tra loro. Insieme a lui, c’erano anche i compagni Geroli ed Eletu.
Attualmente, «Maxi» gioca stabilmente con la squadra Milan Futuro. L’allenamento con la prima squadra è un segnale di fiducia, ma, come precisa la Gazzetta.it, l’esordio o un coinvolgimento continuo è ancora prematuro: «La prima squadra? Presto. Se ne riparlerà».