Ibrahimovic convocato con la Lazio? Pioli lo annuncia in conferenza

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro la Lazio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha annunciato la convocazione di Ibrahimovic per la gara di domani contro la Lazio:

«Zlatan è il faro di questa squadra. La sua forza di volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile ed aiutare è eccezionale. Ha fatto bene in allenamento ieri e paritrà con noi, così come sta bene Ante. Siamo pronti per la partita di domani».

