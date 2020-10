Ibrahimovic che inizio: capocannoniere della Serie A e rinnovo vicino

Ibrahimovic ha iniziato alla grande la stagione 2020/21, ora il rinnovo di contratto appare una formalità anche per la dirigenza del Milan

A 39 anni il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sembrava rappresentare un’incognita per la dirigenza del Milan. Invece dopo 5 giornate di campionato e la qualificazione alla fase a gironi di Europa League ottenuta, il centravanti svedese si ritrova in vetta alla classifica dei cannonieri con 6 reti messe a segno in 3 gare disputate guidando il Milan al primo posto della Serie A.

Secondo quanto riportato da QS il contratto di Ibra, in scadenza a giugno del 2021, rappresenta una mera formalità: Maldini e Massara hanno già pronto il rinnovo di contratto per il centravanti per cui si prospetta anche un futuro da dirigente. Come affermato infatti da Paolo Maldini in settimana: «Una società come la nostra deve sempre puntare a tenere i migliori giocatori che ha a disposizione: Gigio, Hakan e Zlatan sono tra questi».