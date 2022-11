Ibrahimovic saluta Ancelotti: «Hai vinto tutto e hai avuto la fortuna di avermi». Scambio tra i due a Che tempo che fa

Simpatico scambio tra Carlo Ancelotti e Zlatan Ibrahimovic a Che tempo che fa. Il campione svedese del Milan ha salutato il suo ex tecnico, ospite della trasmissione, con un video-messaggio.

Così Ibra: «Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, sei unico. Ho avuto fortuna ad averti come allenatore, ma anche tu hai avuto fortuna ad avermi come giocatore». E Ancelotti: «Ibra è il numero uno, dietro questa maschera c’è un professionista, un altruista. È un grandissimo».