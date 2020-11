Ibra fermo per tre settimane: lo svedese a Milanello per sfidare il tempo

Ibrahimovic sarà out per circa tre settimane, una brutta tegola in casa Milan. Il gigante svedese, però, vorrebbe provare a…

Zlatan Ibrahimovic resterà lontano dal terreno di gioco per circa 20 giorni. Il gigante svedese è uscito anzitempo dal match contro il Napoli per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

L’ex Galaxy salterà certamente le sfide con Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga ma potrebbe recuperare in vista del match di San Siro contro il Parma. Zlatan, come riporta il Corriere della Sera, non tornerà in Svezia dalla propria famiglia ma resterà a Milanello per iniziare la sua corsa contro il tempo. Rabbia, metodo e disciplina: ecco i tre ingredienti del fuoriclasse. I tifosi e il mondo rossonero incrociano le dita.