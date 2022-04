Iaria: «Il nuovo salary cap light UEFA penalizza i club con minori ricavi». Ecco le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport

Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni TMW Radio della situazione legata al nuovo salary cap light Uefa. Ecco le sue parole:

«Questo nuovo fair play finanziario UEFA sa molto di vecchio e per me non risolve alla radice i problemi sistemici del calcio europeo. Si parla di tetti di spesa legati al fatturato ma non è un salary cap. Chi dispone di grandi marchi o risorse, sia per tradizione o per intervento degli azionisti, ha una potenza di fuoco sensibilmente maggiore rispetto ad altre squadre. Negli USA c’è un sistema completamente diverso, dove il salary cap è un punto d’arrivo e non di partenza: esiste perché la distribuzione della ricchezza è più lineare e uniforme. Non si è affrontato il vero problema, oltre ai conti impallati: quelli del sistema ingessato. Ci sono i club-stato che hanno forzato la mano e aggirato i regolamenti, ma sennò squadre come Atalanta o Ajax, per fare due esempi, non possono fare salti di qualità reali»