Hysaj resta sul taccuino di Maldini: i dettagli della trattativa

Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli, resta nel mirino del Milan: Maldini e Massara pronti ad affondare il colpo

Come riportato da calciomercato.com, Hysaj, terzino del Napoli in scadenza di contratto a giugno, resta sotto la lente d’ingrandimento di Maldini e Massara. L’albanese, che ha comunicato già l’intenzione di non rinnovare il suo contratto, piace per duttilità dato che può giocare indifferentemente su entrambe le fasce.

VIA DALOT – Hysaj nella rosa rossonera prendere il posto di Dalot, destinato a tornare a Manchester dopo l’anno di prestito. L’idea del Milan è quella di proporre un triennale all’albanese per convincerlo ad accettare.