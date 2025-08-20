Hojlund out con l’arrivo di Boniface: il Milan molla la pista? Un altro club ne approfitta

Hojlund potrebbe sfumare definitivamente con l’arrivo di Victor Boniface. Il Napoli ne prova ad approfittare

Il calciomercato entra nel vivo con mosse decisive e reazioni a catena tra i top club italiani. Se il Milan è vicinissimo a concludere l’acquisto di Victor Boniface, il Napoli ha deciso di approfittare di questa situazione per accelerare su un obiettivo di assoluto prestigio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club partenopeo ha messo nel mirino Rasmus Hojlund, l’attaccante danese del Manchester United.

Il Milan a un passo da Boniface

Il Diavolo, come noto, ha spinto forte per assicurarsi le prestazioni di Boniface, potente e talentuoso centravanti nigeriano che ha incantato con il suo stile di gioco moderno e la sua efficacia in zona gol. La trattativa con il Bayer Leverkusen è ormai in dirittura d’arrivo, con i rossoneri che stanno definendo gli ultimi dettagli per formalizzare il colpo. Questa mossa, però, ha innescato una reazione a catena.

La contromossa del Napoli di Conte

Il Napoli, guidato in panchina da Antonio Conte, un tecnico noto per il suo carisma, la sua forte personalità e la sua meticolosa attenzione alla tattica, ha scelto di puntare su un profilo altrettanto, se non più, ambizioso. Con il Milan ormai fuori dalla corsa per Hojlund, i partenopei hanno intensificato i contatti per il giovane attaccante danese. Rasmus Hojlund, classe 2003, è un centravanti di grande prospettiva. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità fisiche e il suo istinto da bomber.

L’operazione per Hojlund si presenta complessa, ma l’accelerazione del Napoli dimostra la volontà di Conte di avere un attaccante di livello internazionale. Con la dirigenza partenopea che cerca un rinforzo che possa non far rimpiangere Osimhen, il nome di Hojlund è diventato una priorità.

Il mercato estivo è in piena ebollizione, e la mossa del Milan su Boniface potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro dell’attacco azzurro. I tifosi del Napoli possono sognare l’arrivo di un nuovo bomber, mentre il Milan si prepara a ufficializzare il suo primo grande colpo.