Boniface, al Milan in prestito con diritto fissato a 30 milioni! Dialogo con gli agenti per le commissioni

Boniface al Milan è praticamente fatta. Definiti gli ultimi dettagli con il Leverkusen, il club sta trattando con gli agenti per le commissioni

Il Milan è a un passo dal concludere un colpo di mercato sensazionale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rossoneri hanno raggiunto un accordo totale con il Bayer Leverkusen per il trasferimento dell’attaccante Victor Boniface. L’operazione avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro.

Il Diavolo, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, un tecnico conosciuto per il suo approccio tattico e la sua capacità di valorizzare i talenti, si assicura così un rinforzo di altissimo profilo per il proprio reparto offensivo. Il giocatore nigeriano, vera e propria rivelazione dell’ultima stagione, è stato un obiettivo primario del club meneghino, che ha lavorato sotto traccia per superare la concorrenza di altre grandi squadre europee.

Boniface, il profilo che mancava al Milan

Victor Boniface, 23 anni, si è imposto all’attenzione internazionale grazie a una stagione straordinaria con il Bayer Leverkusen. Sotto la guida del suo allenatore, ha dimostrato di essere un centravanti moderno e versatile, dotato di grande forza fisica, ottima tecnica e un notevole fiuto del gol. Le sue prestazioni hanno contribuito in modo significativo ai successi del club tedesco. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con le esigenze tattiche di Allegri, che potrà contare su un attaccante capace sia di finalizzare che di aprire spazi per i compagni.

Mancano solo i dettagli finali

Nonostante l’accordo tra i club sia stato trovato, la trattativa non è ancora del tutto chiusa. Le due parti stanno limando gli ultimi dettagli relativi alle commissioni da versare agli agenti del giocatore. Una volta definite queste cifre, si procederà alla stesura dei contratti e alla programmazione delle visite mediche. L’ufficialità, dunque, non sembra essere lontana e i tifosi milanisti possono già sognare un nuovo centravanti per l’attacco.

L’arrivo di Boniface rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del club. L’acquisto di un giocatore di questo calibro dimostra la volontà del Milan di tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.