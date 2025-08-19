Hojlund non solo Milan e Napoli, c’è anche un altro club. Concorrenza in Serie A

Hojlund è finito nel mirino di diversi club di Serie A, non solo Milan e Napoli, ma anche un’altra squadra

Rasmus Hojlund potrebbe presto tornare a calcare i campi della Serie A. L’attaccante danese, che ha incantato i tifosi dell’Atalanta nella sua breve ma intensa esperienza a Bergamo, è diventato uno degli obiettivi principali del mercato estivo. Secondo quanto riportato da The Athletic, la Dea sta seriamente valutando di riportare a casa il suo ex gioiello. La mossa, che avrebbe del clamoroso, sarebbe un chiaro segnale della volontà dell’Atalanta di tornare a competere ai massimi livelli, dopo aver conquistato un posto in Champions League.

La trattativa si preannuncia però tutt’altro che semplice. Il giovane attaccante, dotato di una fisicità imponente e di una velocità sorprendente per la sua stazza, ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più blasonati d’Europa, tra cui spiccano due grandi del calcio italiano: il Milan e il Napoli.

Milan e Napoli si uniscono alla corsa per Hojlund

Il Diavolo, in particolare, vede in Hojlund il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. La spinta decisiva per l’operazione arriva da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che ha già avuto modo di apprezzare le qualità del danese da avversario. Allegri, infatti, ritiene che Hojlund, con il suo mix di potenza e tecnica, si adatterebbe perfettamente al suo modulo di gioco. Il club rossonero, sempre alla ricerca di talenti, è pronto a fare un’offerta importante per battere la concorrenza.

Dall’altra parte, anche il Napoli ha messo gli occhi su Hojlund. Il nuovo tecnico azzurro, Antonio Conte, noto per la sua filosofia di gioco intensa e per la sua capacità di valorizzare i giovani, vede nel danese il partner d’attacco ideale. Il club partenopeo, dopo l’addio di Victor Osimhen, è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e prestazioni di livello.

La corsa per Hojlund è ufficialmente iniziata, e sarà una delle telenovele più avvincenti di questo calciomercato. La Dea spera di far leva sul legame emotivo con il giocatore per riportarlo a Bergamo, ma la forza economica e la blasonata storia dei club rivali potrebbero fare la differenza.