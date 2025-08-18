Allegri Milan, Capello sentenzia: «I rossoneri devono obbligatoriamente lottare per lo scudetto e il motivo molto semplice»

Allegri Milan, Fabio Capello è convinto che senza coppe europee i rossoneri guidati dal tecnico livornese debbano lottare per lo scudetto

L’aria di cambiamento soffia forte sulla Serie A, e a commentare il nuovo scenario è un’autorità indiscussa del calcio italiano: Fabio Capello. L’ex tecnico di Milan e Juventus, in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue aspettative per un campionato che si preannuncia “più competitivo e difficile da leggere”. Un’analisi lucida che individua nella girandola di cambi in panchina uno dei fattori chiave: “diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino…”. Un fermento che, secondo Capello, renderà la lotta al vertice ancora più avvincente.

Allegri, Il Nuovo Conte Rossonero?

Il focus dell’analisi di Capello si sposta poi sul Milan, neopromosso nell’elite del calcio italiano con un nuovo allenatore di spicco, Massimiliano Allegri, e un nuovo direttore sportivo di calibro, Igli Tare. L’interrogativo che molti si pongono è se Allegri possa replicare il successo di un altro tecnico che ha fatto la storia recente del calcio italiano, Antonio Conte. Capello non ha dubbi: “Antonio ci ha messo del suo, fino a vincere lo scudetto, puntando sulla solidità dei suoi. Credo che Allegri possa fare qualcosa di simile a Milano“. Un paragone importante che sottolinea la fiducia di Capello nelle capacità del nuovo tecnico rossonero di imporre la propria impronta e costruire una squadra vincente. L’arrivo di Allegri al Milan, infatti, è stato uno dei movimenti più significativi del mercato estivo, un chiaro segnale delle ambizioni del club.

Il Milan Senza Europa: L’Obiettivo È Lo Scudetto

La vera e propria dichiarazione di intenti da parte di Fabio Capello arriva quando si parla delle ambizioni del Milan per la prossima stagione. Senza gli impegni delle coppe europee, il club rossonero ha un obiettivo chiaro e irrinunciabile. Alla domanda se questo Milan sia “da corsa scudetto“, Capello risponde con decisione: “Per forza. Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo in gamba come Igli Tare.” Questa affermazione di Capello è un chiaro monito: per una società del blasone del Milan, l’assenza dalle competizioni europee non deve essere un alibi, ma uno stimolo per concentrare tutte le energie sul campionato. L’obiettivo minimo, secondo l’ex allenatore, è il ritorno in Champions League, ma la vera meta è la lotta per il titolo.

Le parole di Fabio Capello non lasciano spazio a interpretazioni: il Milan targato Allegri e Tare è chiamato a lottare per lo scudetto. Un messaggio forte e chiaro che infiamma già la prossima stagione di Serie A, promettendo un campionato ricco di emozioni e colpi di scena. Riuscirà il Milan a soddisfare le aspettative di un tecnico così illustre e a riconquistare la vetta del calcio italiano? Solo il campo darà il suo verdetto, ma l’attesa è già alle stelle.