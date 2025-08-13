Hojlund dice no al Milan, il giornalista fa chiarezza: sull’attaccante del Manchester United

Hojlund sta rifiutando il Milan per questo motivo, il giornalista esperto di mercato fa chiarezza sulla situazione

La notizia dell’interessamento del Milan per Rasmus Højlund ha scosso il calciomercato, ma le ultime indiscrezioni svelano uno scenario più complesso. Contrariamente a quanto si possa pensare, il giovane attaccante danese non sta attivamente rifiutando l’offerta dei rossoneri. Secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione è ben diversa: Højlund non ha alcuna intenzione di lasciare il Manchester United. Questo desiderio di rimanere all’Old Trafford è stato comunicato a tutte le squadre che si sono fatte avanti per lui, inclusi i rossoneri.

La posizione di Højlund e le ambizioni del Milan

L’attaccante danese, arrivato al Manchester United la scorsa estate dall’Atalanta per una cifra vicina agli 85 milioni di euro, ha avuto una stagione d’esordio altalenante. Nonostante ciò, il classe 2003 gode della piena fiducia della dirigenza e dello staff tecnico dei Red Devils. Højlund si vede ancora al centro del progetto e vuole dimostrare di poter diventare il punto di riferimento offensivo della squadra, ripagando la fiducia e il cospicuo investimento fatto su di lui.

Il Milan, alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il proprio reparto offensivo, aveva individuato in Højlund il profilo ideale. I rossoneri, dopo la deludente stagione e le difficoltà in fase realizzativa, desiderano un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e che si sposi con la filosofia di gioco del nuovo allenatore Max Allegri, chiamato a dare un nuovo volto al Diavolo. L’attaccante danese, per caratteristiche fisiche e tecniche, sarebbe stato un tassello perfetto per il puzzle rossonero.

Lo stallo e i prossimi sviluppi

L’ostacolo principale per il Milan non è quindi un rifiuto diretto del giocatore, ma la sua ferma volontà di non muoversi dall’Inghilterra. Questo pone il club di Via Aldo Rossi di fronte a una scelta: insistere per convincere il ragazzo a cambiare idea o virare su altri obiettivi. Fabrizio Romano sottolinea che “oggi vediamo se Højlund sceglierà di mantenere la posizione o aprire alla cessione”, suggerendo che la situazione potrebbe ancora evolvere. Il Milan, nel frattempo, continua a monitorare anche altri profili, consapevole che il tempo stringe e che il reparto d’attacco necessita di essere rinforzato il prima possibile per non compromettere la prossima stagione. I tifosi del Diavolo sperano che la dirigenza possa sbloccare la situazione a proprio favore o che, in alternativa, riesca a individuare un’altra punta di altissimo livello.