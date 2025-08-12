De Winter Milan, la profezia di Allegri: ecco cosa disse quando lo fece esordire alla Juve

De Winter Milan, il difensore belga ritroverà Allegri, suo tecnico ai tempi della Juventus

Il calciomercato del Milan si accende con un nome atteso: stasera è previsto l’arrivo a Milano di Koni De Winter, il difensore belga che si appresta a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri. L’operazione, gestita con grande tempismo dal direttore sportivo Igli Tare, ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro e segna un passo importante nella costruzione della nuova retroguardia rossonera. Un’operazione che ha una storia particolare, un legame profondo tra il giocatore e il nuovo tecnico del Milan.

L’acquisto di De Winter non è casuale, ma è il frutto di una precisa richiesta di Allegri, che vede nel giovane belga il profilo ideale per rimpiazzare Malick Thiaw. La conoscenza tra i due, infatti, risale ai tempi della Juventus. Fu proprio Allegri a far esordire De Winter da professionista nel novembre del 2021, in un palcoscenico di prestigio come la Champions League, contro il Chelsea. Un battesimo di fuoco che ha dimostrato la fiducia del tecnico nelle qualità del giocatore. Un episodio significativo che ora si ripete a Milano, con il tecnico livornese che ritrova un suo ex allievo, pronto a mettersi al servizio del nuovo progetto rossonero.

Le parole di Allegri, rilasciate dopo quella partita di Champions League, testimoniano la stima che nutre per De Winter: “È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre”. Una descrizione che evidenzia la versatilità del giocatore, una caratteristica che lo rende un elemento prezioso per la difesa rossonera. La sua capacità di giocare in più ruoli, unita alla sua personalità, lo rende il sostituto perfetto per Thiaw, con la speranza che possa colmare la lacuna lasciata dal difensore tedesco.

L’operazione, inoltre, coinvolge anche la Juventus. La Vecchia Signora, infatti, si era riservata il 15% sulla futura rivendita del giocatore, e ora incasserà una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Un incasso che, seppur non da capogiro, dimostra la lungimiranza del club bianconero e che, allo stesso tempo, attesta come la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, abbia voluto sferrare un colpo importante e non convenzionale per costruire la squadra ideale di Massimiliano Allegri. L’arrivo di De Winter, dunque, rappresenta un colpo di mercato strategico e dal profondo significato emotivo, che lega ancora di più il tecnico al nuovo progetto Milan.