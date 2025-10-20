Hernanes critica Allegri su Leao: «Non puoi cambiarlo, è come un bimbo al parco giochi! Centravanti? Vi dico come la penso»

Hernanes, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il momento di Rafael Leao dopo la doppietta alla Fiorentina: critica ad Allegri?

Rafael Leão ha regalato al Milan i tre punti sulla Fiorentina con una doppietta storica, tornando a segnare a San Siro in campionato dopo 513 giorni. L’ex centrocampista e opinionista Hernanes ha analizzato il ruolo del portoghese nel suo ultimo video su Instagram, criticando le scelte del tecnico Allegri.

Il pensiero del “Profeta” Hernanes è netto: “Il mister Allegri ha commesso soltanto due errori in questa stagione”.

Il primo errore, secondo Hernanes, è aver tentato di disciplinare il talento: “Il primo è mantenere Leao nella rosa perché voleva cambiarlo ma Leao non puoi cambiarlo: il portoghese vuole divertirsi, non gli puoi dare tante regole, è come quel bimbo che va al parco giochi. Non gli puoi dire fai questo o non fai quello: devi lasciarlo libero”.

Il secondo errore è di natura tattica: “Il secondo errore è mettere Leao centravanti: Rafa non può fare il centravanti, si snatura”. La doppietta è arrivata solo quando si è ristabilita la sua posizione ideale: “Quando Leao si è spostato di nuovo nella sua zona, nel suo parco: è stato come il pesce tornato nell’acqua, nella sua zona”.