Hernanes sul Milan: «Pulisic è come la regina. Modric e Rabiot i cavalli, Allegri il Re!»

Trevisani lancia in alto il Milan: «Si potrà togliere grandi soddisfazioni. Scudetto? Sì ma solo in questo caso»

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

2 giorni ago

Pulisic

Hernanes nel post partita di Udinese-Milan a DAZN si è lasciato andare ad una metafora con gli scacchi

Anderson Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter tra le altre, nel corso della trasmissione ‘Vamos’ su DAZN, nel post partita di Udinese-Milan, ha tirato in ballo gli scacchi per parlare dei rossoneri. Il brasiliano si è lasciato andare ad un’interessante metafora sui calciatori e il tecnico del Milan. Queste le sue parole:

«Pulisic lo paragono alla regina degli scacchi, è il pezzo più prezioso: segna, crea gioco e ha spirito di sacrificio. Adesso è supportato anche da due cavalli, Modric e Rabiot, che negli scacchi che sono gli unici che possono fare qualcosa di diverso. Saltano la linea e fanno movimenti imprevedibili. Allegri è il Re».

