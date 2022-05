Handanovic: «La classifica non mente, Milan più bravo di noi». Le dichiarazioni del portiere dell’Inter

Samir Handanovic ha parlato a Inter TV dopo la partita con la Sampdoria.

Le sue parole: «Abbiamo vinto due titoli, quindi qualcosa di positivo abbiamo fatto. Siamo andati avanti in Champions, purtroppo abbiamo perso lo Scudetto che era un nostro obiettivo. La classifica non mente, gli altri sono stati più bravi, noi qualcosa l’abbiamo tralasciato per strada. Dobbiamo guardare avanti e pensare al futuro. Abbiamo perso qualcosa a cavallo delle partire contro il Liverpool, qualcosa quel mese ci ha tolto a livello fisico ed emotivo. Direi che quel mese lì è stato decisivo, non abbiamo perso in una partita ma in quel mese brutto».