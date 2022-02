ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Handanovic attaccato: «È antisportivo, vuole giocare sempre lui». Dure critiche al portiere dell’Inter

Oscar Damiani, agente di Radu, attacca nuovamente sul proprio assistito dopo il mancato utilizzo in Coppa Italia nel match tra Inter e Roma: le sue parole a Tuttosport.

«Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. Stimo Handanovic, è un grande portiere. Ma penso che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo. E non comportarsi come con Padelli , con cui era successa la stessa cosa. Vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività».