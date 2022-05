Hamsik: «Scudetto? Fossi nel Milan starei attento». Le parole dell’ex centrocampista del Napoli

Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport.

SCUDETTO – «Fossi nel Milan starei attento perché l’Inter conserva ancora qualche chance. Per il Napoli è la conferma che il ciclo non è finito. Le condizioni per vincerlo c’erano, ma con Spalletti possono essere ricreate»