Haaland, addio al Dortmund: «Un onore, per sempre con me

Haaland, addio al Borussia Dortmund: «Un onore, non vi dimenticherò mai». Il messaggio dell’attaccante norvegese

Erling Haaland saluta il Borussia Dortmund dopo aver giocato la sua ultima partita coi gialloneri. Già annunciato il suo imminente trasferimento al Manchester City.

Questo il suo messaggio pubblicato sui social: «È stato un onore indossare questa maglia. Al Borussia Dortmund ho passato momenti memorabili, incontrato persone speciali, per non parlare di una base di tifosi che è sempre stata il nostro uomo in più in campo. Il Muro Giallo è davvero incredibile. Non dimenticherò mai niente di tutto questo! Grazie a tutti!».