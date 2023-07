Guler Milan: la volontà del turco e la speranza del Barcellona

Tra gli obiettivi di mercato del Milan sul mercato c’è Guler. La concorrenza del Barcellona è forte al punto che…

Tra gli obiettivi di mercato del Milan sul mercato c’è Guler. La concorrenza del Barcellona è forte al punto che il club blaugrana è ottimista della buona riuscita dell’affare.

Come riporta Sport il giocatore vuole il Barca che spera ricevere a breve l’ok definitivo per la firma. Si fermerebbe e un anno in più al Fenerbahce, ma il Barcellona vorrebbe mettere una clausola per averlo già a gennaio.