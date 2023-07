Guler Milan: le condizioni del Fenerbahce e il club in vantaggio

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Guler. Per il turco c’è stato il forte inserimento del Barcellona. Le condizioni del Fenerbahce

Secondo Calciomercato.com la missione in Turchia del nuovo uomo forte del mercato dei blaugrana, l’ex campione portoghese Deco, ha prodotto il sorpasso sulle altre pretendenti, dal Real Madrid al Paris Saint-Germain passando per il Milan. Serve pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel contratto in scadenza a giugno 2025 e aggiungere il 20% su una futura rivendita – riferisce Mundo Deportivo – ma soprattutto garantire al Fenerbahce di poter disporre dell’estro del mancino di Ankara per un’altra stagione.