Guidolin: «Sono calcisticamente innamorato di Tonali». Le dichiarazioni dell’ex tecnico sui rossoneri

Franceso Guidolin è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in avvicinamento a Verona-Milan.

VERONA-MILAN – «Questo Milan è in salute e Pioli sa che cosa deve fare e come deve farlo. Stefano ha portato il Milan a un livello altissimo in un tempo breve, poco più di due anni. È stato molto bravo. È vero, l’Hellas è combattivo. Il Milan dovrà restituirgli tanta aggressività, “andare a prendere” a sua volta i gialloblù nei loro territori. Sono cose che negli spogliatoi si dicono: “Ragazzi, ci attaccheranno e morderanno e noi dovremo rispondere colpo su colpo”. Il Milan dovrà pareggiare l’intensità del Verona per far valere la maggior cifra tecnica. Ci vorrà una grande reattività sulle seconde palle. A quel punto, a parità di condizioni fsico-agonistiche, verrà fuori la maggior qualità rossonera».

CHI RUBARE AL MILAN – «Calcisticamente sono innamorato di Tonali, per la qualità e la fisicità con cui interpreta il suo ruolo. Ci sono momenti in cui Leao è inarrestabile e trovo che Giroud sia un signor centravanti, molto intelligente».

SCUDETTO – «Non lo so, lo meriterebbero sia Pioli sia Simone Inzaghi, bravissimo a mantenere l’Inter in alta quota dopo Conte, rivincere è sempre più difficile che vincere. Credo che a tre giornate dalla fine i due punti di vantaggio del Milan abbiano un certo peso».

FATTA PER IL MILAN CON VITTORIA A VERONA – «Questo no. Ci saranno ancora 180 minuti, in cui il Milan dovrà affrontare Atalanta e Sassuolo. Se guardiamo al calendario, l’Inter sta meglio (deve giocare contro Empoli, Cagliari e Samp, ndr). Poi, ripeto, il Milan ha due punti in più. È tutto aperto».