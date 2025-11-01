Guida dirigerà Milan Roma, le due squadre più arbitrate in carriera: Allegri si affida ad un dato

Guida dirige il match in programma domani sera a San Siro tra Milan e Roma. Il bilancio dei precedenti con rossoneri e giallorossi

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a tenere il fischietto in mano per l’atteso scontro al vertice della decima giornata di Serie A tra Milan e Roma, in programma domenica sera allo Stadio San Siro. Una designazione che non è casuale: il fischietto campano è infatti uno degli arbitri più esperti del panorama italiano e detiene un singolare primato statistico proprio con le due squadre che si affronteranno.

Un Primato di Precedenti: Guida, Garante di Rossoneri e Giallorossi

Marco Guida è, con ogni probabilità, il direttore di gara che ha incrociato più volte nella sua carriera sia i rossoneri che i giallorossi. Ha diretto ben 38 partite del Diavolo e 34 incontri della Lupa, numeri che ne evidenziano la profonda familiarità con le dinamiche e le pressioni legate alle due grandi piazze calcistiche.

Le statistiche storiche rivelano un bilancio ampiamente positivo per i padroni di casa. Nei 38 precedenti arbitrati dal fischietto campano, il Milan ha registrato 18 vittorie, a fronte di 11 pareggi e sole 9 sconfitte. Una percentuale di successi che si attesta al 47,4%, statisticamente favorevole per la squadra guidata dal tecnico livornese Massimiliano Allegri.

Il Bilancio in Contro Tendenza per la Roma di Gasperini

Di tutt’altro tenore è il bilancio della Roma sotto la direzione di Guida, una statistica che i tifosi capitolini sperano possa essere smentita nella cruciale gara di San Siro. Nelle 34 occasioni in cui l’arbitro della sezione di Torre Annunziata ha incrociato i giallorossi, il conto è in passivo: 11 vittorie, 9 pareggi e ben 14 sconfitte. Una percentuale di sconfitte superiore alle vittorie (41,2% contro 32,4%) che, seppur puramente statistica, non infonde grande serenità nell’ambiente del tecnico Gian Piero Gasperini, noto per la sua foga e le sue accese proteste.

La sfida di domenica, dunque, non sarà soltanto uno scontro tecnico-tattico tra i due allenatori e i loro campioni, come il fantasista argentino Paulo Dybala per la Roma o il portoghese Rafael Leao (se recuperato) per il Milan, ma assumerà anche un interesse statistico per come l’arbitro Marco Guida saprà gestire le dinamiche di un match così cruciale, in cui le sue precedenti direzioni potrebbero influire, anche a livello psicologico, sull’andamento della gara.