Connect with us

News

Milan Roma, Leao e Gimenez più no che sì! Le loro condizioni... Ultime

News

Infortunio Pulisic, verso Milan Roma la scelta sembra presa! Le ultime anche su Rabiot

News

Van Basten compie 61 anni oggi! Il palmares in rossonero del Cigno di Utrecht

News

San Siro, il rogito slitta a settimana prossima. Nodo garanzie finanziarie: corsa contro il tempo per il vincolo del 10 Novembre

Calciomercato News

Milan Roma, retroscena di mercato: «Dovbyk e Santiago Gimenez sono sliding doors». Lo scambio saltato in estate

News

Milan Roma, Leao e Gimenez più no che sì! Le loro condizioni… Ultime

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Leao

Milan Roma, Leao e Gimenez più no che sì! Le loro condizioni… Ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

L’infermeria di Milanello torna a riempirsi e mette a dura prova i piani del tecnico Massimiliano Allegri, il capo allenatore toscano da poco tornato sulla panchina del Milan. La notizia che preoccupa maggiormente in vista del delicatissimo scontro diretto di domenica a San Siro contro la Roma è l’incertezza sulla disponibilità di due pedine fondamentali del reparto offensivo: Rafael Leao e Santiago Gimenez.

📰 Il Titolo del Quotidiano Sportivo: “Sos del Diavolo”

Come titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo nell’edizione di oggi, si respira un’aria di “Sos del Diavolo”. Ieri, infatti, i due attaccanti di punta dei rossoneri si sono allenati a parte, svolgendo lavoro personalizzato e confermando i timori legati ai problemi fisici accusati nell’ultima, combattuta, trasferta contro l’Atalanta.

  • Rafael Leao, l’esterno portoghese dalla velocità straripante e dribbling inimitabile, è alle prese con una fastidiosa infiammazione all’anca. Gli esami strumentali, fortunatamente, hanno escluso lesioni gravi, ma il dolore persistente lo rende in forte dubbio per la gara contro i giallorossi. Un Leao non al 100% è una perdita pesante per l’efficacia offensiva della squadra.
  • Santiago Gimenez, il centravanti messicano (noto anche come il Bebote) arrivato in estate e ancora in cerca della definitiva consacrazione in Serie A, ha invece riportato un problema alla caviglia proprio durante l’impegno di Bergamo. Anche le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

🧐 La Linea della Prudenza di Tare e Allegri

La situazione ha messo in stato di allerta il nuovo Direttore Sportivo, Tare, uomo di grande esperienza e acume tattico, e l’allenatore Allegri. Nonostante l’importanza cruciale della partita contro la Roma, decisiva per le ambizioni di alta classifica, la priorità assoluta è evitare ricadute che potrebbero compromettere l’intera stagione dei calciatori.

La decisione definitiva sulla loro eventuale convocazione verrà presa solo in seguito agli ultimi test previsti in giornata. Sebbene l’ottimismo regni a Milanello per un recupero completo post-Roma, un’assenza contemporanea dei due bomberobbligherebbe mister Allegri a ricorrere a un attacco d’emergenza, con la possibilità di vedere in campo dal primo minuto il talento di Christopher Nkunku affiancato magari da Ruben Loftus-Cheek in una posizione più avanzata.

Il Milan è chiamato a stringere i denti, sperando che l’infermeria possa svuotarsi presto per affrontare al meglio un calendario serrato e ambizioso. La speranza è che Leao e Gimenez possano al più presto tornare a spingere il Diavoloverso la vetta.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.