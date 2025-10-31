Milan Roma, Leao e Gimenez più no che sì! Le loro condizioni… Ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

L’infermeria di Milanello torna a riempirsi e mette a dura prova i piani del tecnico Massimiliano Allegri, il capo allenatore toscano da poco tornato sulla panchina del Milan. La notizia che preoccupa maggiormente in vista del delicatissimo scontro diretto di domenica a San Siro contro la Roma è l’incertezza sulla disponibilità di due pedine fondamentali del reparto offensivo: Rafael Leao e Santiago Gimenez.

📰 Il Titolo del Quotidiano Sportivo: “Sos del Diavolo”

Come titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo nell’edizione di oggi, si respira un’aria di “Sos del Diavolo”. Ieri, infatti, i due attaccanti di punta dei rossoneri si sono allenati a parte, svolgendo lavoro personalizzato e confermando i timori legati ai problemi fisici accusati nell’ultima, combattuta, trasferta contro l’Atalanta.

Rafael Leao , l’ esterno portoghese dalla velocità straripante e dribbling inimitabile, è alle prese con una fastidiosa infiammazione all’anca . Gli esami strumentali, fortunatamente, hanno escluso lesioni gravi , ma il dolore persistente lo rende in forte dubbio per la gara contro i giallorossi. Un Leao non al 100% è una perdita pesante per l’efficacia offensiva della squadra.

Santiago Gimenez, il centravanti messicano (noto anche come il Bebote) arrivato in estate e ancora in cerca della definitiva consacrazione in Serie A, ha invece riportato un problema alla caviglia proprio durante l'impegno di Bergamo. Anche le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

🧐 La Linea della Prudenza di Tare e Allegri

La situazione ha messo in stato di allerta il nuovo Direttore Sportivo, Tare, uomo di grande esperienza e acume tattico, e l’allenatore Allegri. Nonostante l’importanza cruciale della partita contro la Roma, decisiva per le ambizioni di alta classifica, la priorità assoluta è evitare ricadute che potrebbero compromettere l’intera stagione dei calciatori.

La decisione definitiva sulla loro eventuale convocazione verrà presa solo in seguito agli ultimi test previsti in giornata. Sebbene l’ottimismo regni a Milanello per un recupero completo post-Roma, un’assenza contemporanea dei due bomberobbligherebbe mister Allegri a ricorrere a un attacco d’emergenza, con la possibilità di vedere in campo dal primo minuto il talento di Christopher Nkunku affiancato magari da Ruben Loftus-Cheek in una posizione più avanzata.

Il Milan è chiamato a stringere i denti, sperando che l’infermeria possa svuotarsi presto per affrontare al meglio un calendario serrato e ambizioso. La speranza è che Leao e Gimenez possano al più presto tornare a spingere il Diavoloverso la vetta.