Cesari sul rigore per il Milan: «Decisione perfetta di Chiffi, ecco perché»

Graziano Cesari ha fatto la moviola del amtch tra Milan e laizo, soffermandosi sul rigore per il Milan. Ecco la sua analisi

Graziano Cesari è intervenuto negli studi Mediaset per parlare della moviola del match tra Milan e Lazio. Ecco come ha analizzato l’episodio da rigore per il Milan, poi fallito dal dischetto da Kessie.

«Immobile invece di colpire il pallone colpisce la gamba di Kessié. Bravo Mazzoleni a richiamarlo al Var, assolutamente perfetta la decisione».