Graziani Cesari, noto ex arbitro, ha commentato la mancata espulsione di Reijnders per il fallo su Gagliardini: le parole

Ospite a Pressing, Graziano Cesari ha commentato così il fallo di Reijnders su Gagliardini in Milan-Monza:

«Reijnders entra a gambe raccolte su Gagliardini, non sono tese. Tocca in parte il pallone. Per me è un intervento da giallo».